Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В деле о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле появился обвиняемый

Происшествия
19 июля, 14:52 UTC+3

Обвинение предъявлено 34-летнему Денису Кокорину, одному из учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение одному из учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий в невыплате зарплат работникам, которые пожаловались Путину в ходе "Прямой линии".

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "в результате планомерной работы собраны достаточные доказательства для предъявления одному из соучредителей - 34-летнему Денису Кокорину, фактически руководившему деятельностью завода, - обвинения в совершении указанных преступлений (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ст. 199.2 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ - невыплата зарплат, сокрытие средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и мошенничество в особо крупном размере)".

"Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель СК.

Смотрите также

Прокуратура ищет работников завода в Нижнем Тагиле, не получивших долги по зарплате

СК ведет проверку по некачественному расследованию дела о зарплатах в Нижнем Тагиле

Свердловские власти: проблема с невыплатой зарплаты на заводе в Нижнем Тагиле решена

СК возбудил еще два дела о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017 Расследование дел нижнетагильского завода
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
2
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
3
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
4
Госдума приняла закон о курортном сборе
5
Матвиенко призвала судить нового посла США в РФ по поступкам
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
В Пятигорске столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы
Темы дня
Реклама