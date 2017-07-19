В деле о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле появился обвиняемый

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение одному из учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий в невыплате зарплат работникам, которые пожаловались Путину в ходе "Прямой линии".
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "в результате планомерной работы собраны достаточные доказательства для предъявления одному из соучредителей - 34-летнему Денису Кокорину, фактически руководившему деятельностью завода, - обвинения в совершении указанных преступлений (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ст. 199.2 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ - невыплата зарплат, сокрытие средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и мошенничество в особо крупном размере)".
"Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель СК.