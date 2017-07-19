Роскомнадзор сообщил в полицию о беспорядках у здания ведомства

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники охраны Роскомнадзора сообщили в полицию о беспорядках, которые произошли в среду у здания ведомства. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
По его словам, утром группа людей, которая скрывала свои лица, появилась перед зданием Роскомнадзора. Эти люди сожгли один файер и при появлении охраны здания "очень быстро бросились врассыпную".
"На деятельности ведомства и его сотрудников инцидент не отразился вообще никак. Сотрудники охраны в установленном порядке сообщили об инциденте в полицию", - отметил Ампелонский.