Роскомнадзор сообщил в полицию о беспорядках у здания ведомства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники охраны Роскомнадзора сообщили в полицию о беспорядках, которые произошли в среду у здания ведомства. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

По его словам, утром группа людей, которая скрывала свои лица, появилась перед зданием Роскомнадзора. Эти люди сожгли один файер и при появлении охраны здания "очень быстро бросились врассыпную".

"На деятельности ведомства и его сотрудников инцидент не отразился вообще никак. Сотрудники охраны в установленном порядке сообщили об инциденте в полицию", - отметил Ампелонский.