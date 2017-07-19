В Калифорнии из-за природных пожаров эвакуировали более 5 тыс. жителей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотни жилых, административных и коммерческих строений в Калифорнии оказались под угрозой полного уничтожения из-за сильных природных пожаров, охвативших территорию в 10 тыс. гектаров.

Как сообщили в среду в Национальном межведомственном противопожарном центре, власти штата вынуждены были эвакуировать более 5 тыс. местных жителей.

Всего, по данным центра, на западе США зафиксировано 46 крупных природных пожаров, выявленных на территории 12 штатов. Только в течение вторника там было обнаружено 11 новых очагов возгорания. С начала же года в стране выгорели почти 1,8 млн гектаров лесов, лугов и сельскохозяйственных угодий, что на треть превышает аналогичный июльский показатель прошлого года.

В единый коммуникационный центр пожарной службы Калифорнии, по данным на вторник, не поступало информации о пострадавших, что местные комментаторы называют чудом с учетом масштабов и интенсивности пожаров.