Полиция ищет участников несанкционированной акции у здания Роскомнадзора в Москве

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают участников несанкционированной акции, которую провели неизвестные в среду утром около здания Роскомнадзора в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Несколько человек в 8-9 утра пришли к зданию Роскомнадзора и устроили несанкционированную акцию. Она была связана с законопроектом о регулировании мессенджеров в интернете", - сказал собеседник агентства.
По его словам, участники закрыли входные двери здания велосипедными замками, раскидали листовки и зажгли два файера. Участникам акции помешали сотрудники охраны здания Роскомнадзора.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются организаторы акции, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. По словам источника в правоохранительных органах, акцию проводили активисты так называемого движения "Левый блок".
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский ранее сообщил ТАСС, что сотрудники охраны Роскомнадзора сообщили в полицию о беспорядках, которые произошли у здания ведомства. По его словам, утром группа людей, которая скрывала свои лица, появилась перед зданием Роскомнадзора, эти люди сожгли один файер и при появлении охраны здания "очень быстро бросились врассыпную". На деятельности ведомства и его сотрудников инцидент никак не отразился, отметил Ампелонский.