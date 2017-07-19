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Внутри третьего реактора АЭС "Фукусима-1" зафиксированы серьезные повреждения

Происшествия
19 июля, 15:55 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, июля. /ТАСС

Для обследования реактора специалисты использовали специального робота-рыбу

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ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Японские специалисты зафиксировали серьезные повреждения конструкций внутри третьего реактора аварийной АЭС "Фукусима-1".

Об этом сообщила в среду компания-оператор станции Tokyo Electric Power по итогам проведенного с помощью робота-рыбы исследования.

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"На сделанных роботом снимках видны серьезные повреждения внутри реактора номер три, они оказались гораздо хуже, чем во втором", - отмечается в заявлении. "Вместе с тем нам не удалось зафиксировать расплавившееся ядерное топливо. Надеемся, что это удастся сделать во время повторного обследования 21 июля", - добавили в компании.

Аппарат шириной 10 см и длиной 30 см, напоминающий рыбу-луну, был запущен во внутреннюю часть реактора в среду утром. Робот, управление которым осуществляется дистанционно, оснащен камерами и датчиками, с помощью которых специалисты хотели выяснить, как и в каком количестве на дне реактора расположено расплавившееся ядерное топливо. Результаты исследования должны помочь в составлении дальнейших планов по ликвидации последствий аварии.

Ранее с помощью роботов специалисты обследовали первый и второй реакторы, однако по различным причинам эти операции не дали заметных результатов. Во внутренней части защитной оболочки третьего реактора, в отличие от первого и второго энергоблоков, скопилось много воды, с помощью которой в первое время после аварии охлаждали ядерное топливо. Уровень воды превышает шесть метров.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.

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