Инвалид Антон Мамаев покинул СИЗО

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Осужденный за разбой инвалид-колясочник Антон Мамаев, освобожденный судом из-под стражи под подписку о невыезде, покинул следственный изолятор "Матросская Тишина". Как передает корреспондент ТАСС с места событий, машина с Мамаевым выехала из ворот СИЗО и везет его домой.
Сам Мамаев сообщил журналистам, что чувствует себя счастливым. "Чувствую себя так, как люди чувствуют, когда тебя убили, а потом воскресили. Чувствую себя счастливым, потому что возвращаюсь к семье", - сказал он.
По словам Мамаева, он собирается привести себя в порядок и восстановить силы. "В первую очередь обниму дочь", - сообщил он.
Мамаев поблагодарил своего адвоката Андрея Орлова и журналистов за то, "что уделили внимание и не дали умереть медленной мучительной смертью".
Тимирязевский суд Москвы в среду на выездном заседании в СИЗО "Матросская Тишина" освободил Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде.
Как сообщил ранее ТАСС член ОНК Москвы Денис Набиуллин, присутствовавший при оглашении постановления суда, суд в закрытом заседании рассмотрел обращение об изменении меры пресечения Мамаеву и постановил в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей, изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и освободить в зале суда.
30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Приговор был обжалован и прокуратурой, и защитой. Дата апелляции пока не назначена.