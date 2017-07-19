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Инвалид Антон Мамаев покинул СИЗО

Происшествия
19 июля, 16:41 дата обновления: 19 июля, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Тимирязевский суд Москвы в среду освободил его из-под стражи под подписку о невыезде

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Автомобиль ФСИН выезжает из ворот следственного изолятора № 1 "Матросская тишина"

Автомобиль ФСИН выезжает из ворот следственного изолятора № 1 "Матросская тишина"

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Осужденный за разбой инвалид-колясочник Антон Мамаев, освобожденный судом из-под стражи под подписку о невыезде, покинул следственный изолятор "Матросская Тишина". Как передает корреспондент ТАСС с места событий, машина с Мамаевым выехала из ворот СИЗО и везет его домой.

Сам Мамаев сообщил журналистам, что чувствует себя счастливым. "Чувствую себя так, как люди чувствуют, когда тебя убили, а потом воскресили. Чувствую себя счастливым, потому что возвращаюсь к семье", - сказал он.

По словам Мамаева, он собирается привести себя в порядок и восстановить силы. "В первую очередь обниму дочь", - сообщил он.

Мамаев поблагодарил своего адвоката Андрея Орлова и журналистов за то, "что уделили внимание и не дали умереть медленной мучительной смертью".

Тимирязевский суд Москвы в среду на выездном заседании в СИЗО "Матросская Тишина" освободил Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде.

Как сообщил ранее ТАСС член ОНК Москвы Денис Набиуллин, присутствовавший при оглашении постановления суда, суд в закрытом заседании рассмотрел обращение об изменении меры пресечения Мамаеву и постановил в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей, изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и освободить в зале суда.

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Приговор был обжалован и прокуратурой, и защитой. Дата апелляции пока не назначена.

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