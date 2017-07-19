Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС опровергло информацию о повторном возгорании в высотке на Новом Арбате

Происшествия
19 июля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны не обнаружили признаков возгорания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве опровергло информацию о повторном возгорании в доме-книжке на Новом Арбате.

"В пожарную охрану поступила заявка о якобы возгорании на Новом Арбате. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые не обнаружили признаков пожара", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД разрешило сотрудникам ДПС останавливать автобусы вне стационарных постов
2
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
3
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
4
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
5
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
Госдума приняла закон о курортном сборе
Темы дня
Реклама