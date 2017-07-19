МЧС опровергло информацию о повторном возгорании в высотке на Новом Арбате

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве опровергло информацию о повторном возгорании в доме-книжке на Новом Арбате.

"В пожарную охрану поступила заявка о якобы возгорании на Новом Арбате. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые не обнаружили признаков пожара", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.