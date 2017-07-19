СК возбудил дело в отношении посетителя бара, ударившего медика скорой помощи в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в отношении посетителя бара в Петербурге. Об этом сообщает в среду пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.

"По факту травмирования фельдшера бригады скорой помощи возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - сообщает ГСУ.

Инцидент произошел в одном из баров в Центральном районе Петербурга ночью 17 июля. Медиков вызвали для оказания помощи подозреваемому, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчина стал вести себя агрессивно. Размахивая руками и ногами, он ударил фельдшера ногой по руке. В результате женщине было причинено повреждение в виде закрытого перелома пальца", - отметили в ведомстве. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.