Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело в отношении посетителя бара, ударившего медика скорой помощи в Петербурге

Происшествия
19 июля, 22:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июля. /ТАСС

Расследование ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в отношении посетителя бара в Петербурге. Об этом сообщает в среду пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.

"По факту травмирования фельдшера бригады скорой помощи возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - сообщает ГСУ.

Инцидент произошел в одном из баров в Центральном районе Петербурга ночью 17 июля. Медиков вызвали для оказания помощи подозреваемому, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчина стал вести себя агрессивно. Размахивая руками и ногами, он ударил фельдшера ногой по руке. В результате женщине было причинено повреждение в виде закрытого перелома пальца", - отметили в ведомстве. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
4
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
5
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама