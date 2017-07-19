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Дом Латыниной в Переделкине облили неизвестной жидкостью

Происшествия
19 июля, 22:44 дата обновления: 19 июля, 23:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Опасности для жизни и здоровья людей жидкость не представляет

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после того, как дом обозревателя "Новой газеты" Юлии Латыниной облили неизвестной жидкостью, не представляющей опасности для здоровья.

"В полицию поступила информация о том, что неизвестные лица облили домовладение в поселке Переделкино в "Новой Москве" жидкостью с резким запахом. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Установлено, что разлитая жидкость опасности для жизни и здоровья людей не представляет", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Сама Латынина, в обращении на сайте "Новой газеты", подчеркнула, что не будет подавать заявление в полицию по факту случившегося. "Прошу не считать этот текст заявлением в полицию. Я не собираюсь участвовать в комедии и никакого заявления писать не буду", - написала она.

Ранее на сайте издания было размещено обращение члена общественного совета (ОС) МВД РФ Дмитрия Муратова к председателю ОС МВД РФ Анатолию Кучерене.

"Вчера неизвестные облили неизвестной жидкостью с отвратительным устойчивым запахом, вызывающим удушье и рвоту, окна дома Латыниной и ее машину в поселке Переделкино. Особо подчеркну, что в доме находились пожилые родители Юлии Леонидовны, их здоровье было поставлено под угрозу. Прошу Вас, Анатолий Григорьевич, обратиться к руководству МВД для проведения экспертизы, доследственной проверки, а также запросить для сведения результаты расследования прошлогоднего происшествия", - говорится в обращении.

Муратов напомнил, что в августе 2016 года неизвестные облили Латынину фекалиями. "Несмотря на личные заверения тогдашнего начальника ГУ МВД по Москве Якунина [Анатолия], что нападавшие будут найдены, их не обнаружили", - отмечается в нем.

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