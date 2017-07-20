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В борьбе с пожарами в Хорватии и Черногории задействуют авиацию

Происшествия
20 июля, 0:57 UTC+3 ТАСС

В общей сложности в ликвидации пожаров задействовано большое число пожарных, добровольцев и спецтехники

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Вид на город Сплит в центральной части побережья Хорватии

Вид на город Сплит в центральной части побережья Хорватии

© EPA/STR

ТАСС, 20 июля. Борьба с пожарами продолжается в населенных пунктах Хорватии и Черногории. В тушении пожаров задействовано большое число пожарных, добровольцев и специальной техники, в том числе авиация. Об этом в среду сообщают местные СМИ.

Сильное задымление в Хорватии

Многокилометровое облако дыма и пепла нависло над хорватским городом Сплит, расположенным в центральной части побережья Хорватии между Задаром и Дубровником. Запах дыма чувствуется по всему городу, жителям советуют по возможности не выходить из домов, закрыть окна и включить кондиционеры.

Дежурные службы сообщают, что регулярно берут пробы воздуха на наличие в нем вредных примесей. На настоящий момент опасности возникновения новых очагов возгораний нет, а уровень загрязненности воздуха не превышает предельно допустимые показатели. По сообщениям из оперативного центра по ликвидации пожаров, ситуацию с задымленностью усугубляет отсутствие ветра.

"Мы постоянно следим за ситуацией и проводим исследования воздуха, если ситуация ухудшится, то общественность будет своевременно поставлена в известность", - цитирует слова Мате Герцега издание Slobodna Dalmacija.

В общей сложности в ликвидации пожаров задействовано более 200 пожарных, планируется также прибегнуть и к помощи специальных противопожарных самолетов Canadair.

В то же время жители двух общин Котлениц и Смайич, расположенных в непосредственной близости от Сплита, столкнулись с иной проблемой, вызванной лесными пожарами - массовой миграцией волков, которые бегут от огня, приближаясь к жилым домам.

"Пожары - возможная причина того, что волки подошли ближе к селам. Мы постоянно слышим их вой, это наводит страх. У нас здесь маленькие дети, старики, все боятся, не выходят из домов", - приводит издание слова жителя одного из сел.

Самая сложная ситуация сложилась в населенном пункте Плани Пут в общине Прпуши в районе города Шестановац, расположенного юго-восточнее Сплита. В борьбе с огнем здесь задействованы более сотни добровольцев из близлежащих сел.

Борьба с возгораниями в Черногории

Ликвидация природной катастрофы продолжается и в соседней Черногории. Лесные пожары уже не первую неделю бушуют в прибрежных регионах страны. Во вторник власти Черногории обратились за международной помощью в борьбе с природной стихией, направив запросы по линии ЕС и НАТО.

Наиболее крупные очаги возгораний зафиксированы в западной части Черногории, в местности Мардари, Солила-Топлиш, вдоль сел Джурашевичи, Забрдже по направлению к Жаницы, в том числе в районе Плави Хоризонти и Дебели Бриег. Пожары бушуют и центральной части страны - в селах общины Никшич, в районе городов Цетинье, Даниловград, а также черногорской столицы Подгорица, однако угрозы для местных жителей на настоящий момент нет.

По сообщениям, поступающим от пожарных служб, курортные города, расположенные вдоль побережья Адриатического моря - Ульцинь, Бар, Будва, Котор - на настоящий момент остаются нетронутыми пожаром. Накануне в помощь черногорским пожарным прибыл украинский противопожарный самолет AN-32P, способный вместить до 8 тыс. литров воды. Кроме того, ожидаются несколько многоцелевых вертолетов Super puma из Швейцарии с резервуарами вместимостью 2 тыс. литров.

Как ранее сообщала Национальная телерадиостанция Черногории (RTCG), причиной являются установившаяся на Балканах жара и сильный северный ветер, способствующий быстрому распространению огня по кронам деревьев и мешающий использовать авиацию, которой в распоряжении черногорских пожарных и так немного. Кроме того, из-за большого числа очагов возгорания экстренные службы не успевали реагировать на новые вызовы.

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