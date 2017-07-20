Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Камчатке двое рабочих погибли в очистных сооружениях свинокомплекса

Происшествия
20 июля, 2:02 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Предположительно, они задохнулись метаном

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Двое рабочих свинокомплекса "Камчатский" погибли при выполнении работ на очистных сооружениях предприятия. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю проводит проверку по данному факту. Об этом 20 июля сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя ведомства Денис Волощенко.

"В среду, 19 июля, двое рабочих свинокомплекса в возрасте 60 и 27 лет проводили работы по обслуживанию канализационно-очистной станции предприятия. Предположительно, они задохнулись метаном", - сообщил Денис Волощенко.

Проверка проводится по ст. 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда, повлекшее гибель двух человек". Назначено проведение судебно-медицинской и других экспертиз.

Свинокомплекс "Камчатский" расположен в Елизовском районе Камчатского края.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дом Латыниной в Переделкине облили неизвестной жидкостью
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
На Камчатке двое рабочих погибли в очистных сооружениях свинокомплекса
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
6
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
7
Госдума приняла во втором чтении законопроект о телемедицине
Темы дня
Реклама