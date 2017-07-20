На Камчатке двое рабочих погибли в очистных сооружениях свинокомплекса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Двое рабочих свинокомплекса "Камчатский" погибли при выполнении работ на очистных сооружениях предприятия. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю проводит проверку по данному факту. Об этом 20 июля сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя ведомства Денис Волощенко.

"В среду, 19 июля, двое рабочих свинокомплекса в возрасте 60 и 27 лет проводили работы по обслуживанию канализационно-очистной станции предприятия. Предположительно, они задохнулись метаном", - сообщил Денис Волощенко.

Проверка проводится по ст. 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда, повлекшее гибель двух человек". Назначено проведение судебно-медицинской и других экспертиз.

Свинокомплекс "Камчатский" расположен в Елизовском районе Камчатского края.