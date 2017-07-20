Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд по делу Хорошавина перенесли на 24 июля из-за болезни главного обвиняемого

Происшествия
20 июля, 2:42 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Отмечается, что у экс-губернатора Сахалинской области повышенное давление

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Судебный процесс по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, отложен на четыре дня из-за болезни подсудимого. Об этом ТАСС сообщили в суде Южно-Сахалинска.

"Хорошавин почувствовал себя плохо, у него повышенное давление, что подтверждает справка о состоянии здоровья подсудимого. Заседание перенесено на 24 июля", - сказала собеседница агентства.

Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле насчитывается девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн рублей. На скамье подсудимых также находятся заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем" УК РФ.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.

Смотрите также

Облсуд Сахалина отказал семье Хорошавина в пересмотре дела о конфискации имущества

Суд Южно-Сахалинска повторно отклонил ходатайство об отводе судьи по делу Хорошавина

Суд по делу Хорошавина продлится до конца лета

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Хорошавина Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дом Латыниной в Переделкине облили неизвестной жидкостью
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
На Камчатке двое рабочих погибли в очистных сооружениях свинокомплекса
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
6
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
7
Госдума приняла во втором чтении законопроект о телемедицине
Темы дня
Реклама