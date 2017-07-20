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В офисных зданиях Конгресса США задержали 155 протестующих

Происшествия
20 июля, 3:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июля. /ТАСС

Американские СМИ сообщают, что демонстранты выступали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны

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ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в среду 155 демонстрантов в офисах зданий, входящих в комплекс Конгресса США в Вашингтоне. Как отмечается в заявлении полиции Капитолия, нарушителей арестовали в 45 разных точках.

"Сегодня днем, начиная примерно с 14:15 (21:15 мск - прим. ТАСС), полиция Капитолия отреагировала на поступившие из 45 точек сообщения о демонстрациях", - говорится в сообщении. Полицейские "просили митингующих остановиться и прекратить незаконные демонстрации", а также "задерживали тех, кто отказывался" повиноваться правоохранительным органам.

В заявлении стражей порядка не отмечается, против чего выступали активисты, однако американские СМИ указывают, что демонстранты в коридорах офисных зданий выступали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны.

Полиция Капитолия является в США самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством, которое занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.

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