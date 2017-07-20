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В Якутии площадь лесных пожаров за сутки удвоилась

Происшествия
20 июля, 5:14 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Всего в регионе зарегистрировано 12 действующих пожаров

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЯКУТСК, 20 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась вдвое - с 9 тыс. га до 17,4 тыс. га. Об этом в четверг сообщили в департаменте лесного хозяйства республики.

"В Вилюйском районе Якутии действуют восемь пожаров на общей площади 15,8 тыс. га, из которых на лесной территории - 3,1 тыс. га. В связи с этим площадь лесных пожаров увеличилась вдвое - до 17,4 тыс. га", - отметили в ведомстве.

Всего зарегистрировано 12 действующих пожаров. За прошедшие сутки ликвидированы пять лесных пожаров на общей площади 4 тыс. га.

В тушении огня принимают участие 490 человек, в том числе 273 специалиста парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохраны", 79 работников лесной охраны, 128 мобилизованных из числа местного населения, также 10 сотрудников МЧС, задействовано 18 единиц наземной техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии на охраняемой территории зарегистрировано 212 лесных пожаров на общей площади 36,1 тыс. га, в том числе покрытой лесом площади 17,6 тыс. га. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики зарегистрированы 38 термоточек на общей площади 347,4 тыс. га, из них лесной площади - 268, 8 тыс. га.

В Якутии с 3 июля действует режим ЧС регионального характера в связи с ухудшением пожароопасной ситуации. На глав муниципальных образований возложена персональная ответственность за лесопожарную обстановку.

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