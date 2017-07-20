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Водитель BMW стал фигурантом уголовного дела после ДТП в Крылатском с двумя погибшими

Происшествия
20 июля, 10:30 UTC+3 МОСКВА

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/ Возбуждено уголовное дело в отношении водителя BMW X5, по вине которого в ночь на вторник в Крылатском произошло ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Во вторник ночью в районе дома 17, корпус 1, по ул. Крылатской 31-летний водитель BMW X5 не справился с управлением и врезался в остановившийся перед ограничителем высоты северо-западного тоннеля тягач DAF", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате столкновения две женщины, находившиеся в легковом автомобиле в качестве пассажиров, скончались. Еще один пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами. "Водитель BMW также направлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом виска и переломом носа", - сказал сотрудник пресс-службы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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