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Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести

Происшествия
20 июля, 10:30 UTC+3 ТАСС

Среди жертв аварии пять детей в возрасте от двух до 14 лет

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба МЧС по Курской области/ТАСС

ТАСС, 20 июля. Число жертв ДТП, которое произошло вечером в среду, 19 июля, возле поселка Щетинка Курского района, увеличилось до шести, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Курской области.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли пять человек, четверо из которых - дети, пострадали еще восемь.

"В результате ДТП скончались шесть пассажиров автомобиля Peugeot, в том числе пять детей в возрасте от двух до 14 лет. Сегодня утром в Курской областной детской больнице скончался ребенок, пострадавший в ДТП", - уточнили в пресс-службе.

Всего в больницы области были доставлены четверо пострадавших в ДТП, в том числе один ребенок. Ранее сообщалось, что трое взрослых находятся в реанимации Курской областной клинической больницы в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в сторону Курска, попытался развернуться, пересекая двойную сплошную полосу, в результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, двигавшимся по своей полосе во встречном направлении.

В больницах, куда госпитализированы пострадавшие, работают психологи ГУ МЧС по Курской области, в главном управлении развернут оперативный штаб. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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