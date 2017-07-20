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Подельник одного из лидеров группировки "Уралмаш" приговорен к трем годам колонии

Происшествия
20 июля, 11:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июля. /ТАСС

Юрий Косарев является одним из соучастников мошенничества, совершенного в 2004 году Александром Куковякиным

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Суд приговорил подельника одного из лидеров организованного преступного сообщества (ОПС) "Уралмаш" Юрия Косарева к 3 годам лишения свободы за мошенничество, осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Мужчина скрывался больше 10 лет на территории иностранного государства, сообщили в четверг в пресс-службе свердловского областного управления СК РФ.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием [наказания] в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Установлено, что данный гражданин (Юрий Косарев - прим. ТАСС) является одним из соучастников мошенничества, совершенного в 2004 году Александром Куковякиным, который являлся одним из лидеров ОПС "Уралмаш", Сергеем Багреевым и Фанией Наяновой, а именно совершено хищение более 2,6 млн рублей путем создания поддельных документов ОАО "Тавдинский гидролизный завод", - сказали в пресс-службе.

В марте 2017 года ТАСС сообщал о задержании Юрия Косарева, находящегося в международном розыске, сотрудниками Интерпола в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Ранее по этому уголовному делу было вынесено несколько обвинительных приговоров. Тавдинский городской суд назначил Багрееву наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 250 тыс. рублей. Наянова приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Дело Куковякина

Один из лидеров ОПС "Уралмаш" Александр Куковякин с 2005 года скрывался от правоохранительных органов на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В 2015 году он был экстрадирован в Россию по запросу Генпрокуратуры РФ.

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В феврале 2016 года суд признал Куковякина виновным в мошенничестве в особом крупном размере и незаконной легализации денег и приговорил к 5 годам колонии и 500 тыс. рублей штрафа.

По данным следственного управления СК РФ по Свердловской области, в 2004 году Куковякин в составе группы лиц похитил более 2,6 млн рублей, принадлежащих ОАО "Тавдинский гидролизный завод", подделав документы, предоставляющие право на получение денег со счета предприятия. Полученные средства он вместе с другими участниками ОПС легализовал через счета другого предприятия.

ОПС "Уралмаш" сформировалось на рубеже 1970-1980-х годов преимущественно из спортсменов. В ходе борьбы за передел собственности в 1990-е годы группировка стала основной на территории Урала. В 1999 году она зарегистрировалась в качестве общественно-политического союза "Уралмаш". В декабре 2004 года в офисах структур и компаний, близких к группировке, начались обыски и аресты, что привело к распаду на небольшие группы.

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