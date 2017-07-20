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Столичный полицейский получил 50 млн рублей взятки за якобы прекращение уголовного дела

Происшествия
20 июля, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Полицейский в Москве получил взятку в размере около 50 млн рублей за якобы оказание содействия в прекращении уголовного дела. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время он задержан.

"19 июля в отношении капитана полиции, ранее проходившего службу в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу ГУ МВД РФ по Москве, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полицейский, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор, под предлогом оказания содействия в прекращении уголовного дела, получил от гражданина денежные средства в размере 49,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в октябре прошлого года, уже после инцидента, полицейский был переведен в ОВД "Подольское" ГУ МВД РФ по Московской области для дальнейшего прохождения службы.

В свою очередь в пресс-службе подмосковного ГУ МВД сообщили ТАСС, что сотрудниками управления собственной безопасности установлена причастность сотрудника УЭБиПК МВД России по Подольску к противоправным деяниям в октябре 2016 года. По словам представителя полиции, в тот период задержанный проходил службу оперуполномоченным в одном из соседних субъектов РФ.

"По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - добавили в подмосковном главке полиции, отметив, что в настоящее время полицейский отстранен от исполнения обязанностей.

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