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В Вологодской области спасатели сняли спиннер с пальца семимесячной девочки

Происшествия
20 июля, 12:24 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 20, июля. /ТАСС

Палец ребенка застрял в одной из лопастей игрушки. Для того, чтобы снять спиннер, спасатели были вынуждены доставить девочку в больницу

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ВОЛОГДА, 20 июля. /ТАСС/. Спасатели и врачи в среду сняли спиннер с руки семимесячной девочки в Череповце Вологодской области, сообщили ТАСС в четверг в Главном управлении МЧС РФ по Вологодской области.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор после обращений родителей и преподавательского сообщества выяснит, не опасны ли спиннеры для здоровья детей.

"Родители семимесячной девочки, чей пальчик застрял в одной из лопастей спиннера, вызвали скорую помощь, а медики - спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли раскусить пластиковую часть игрушки, но это не помогло - пальчик находился вблизи металлического подшипника. Поскольку ребенок уже капризничал, решено было отвезти девочку в больницу, где врачи и спасатели освободили малышку от игрушки. Девочка не травмирована, ее сразу вернули родителям", - уточнили в ведомстве.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал не покупать спиннеры с рук. А поскольку игрушки часто приобретаются через интернет, то следует обращать внимание на посторонний химический запах и повышенный шум, поскольку спиннеры могут быть изготовлены из вредных материалов.

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