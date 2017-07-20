В Вологодской области спасатели сняли спиннер с пальца семимесячной девочки

ВОЛОГДА, 20 июля. /ТАСС/. Спасатели и врачи в среду сняли спиннер с руки семимесячной девочки в Череповце Вологодской области, сообщили ТАСС в четверг в Главном управлении МЧС РФ по Вологодской области.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор после обращений родителей и преподавательского сообщества выяснит, не опасны ли спиннеры для здоровья детей.

"Родители семимесячной девочки, чей пальчик застрял в одной из лопастей спиннера, вызвали скорую помощь, а медики - спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли раскусить пластиковую часть игрушки, но это не помогло - пальчик находился вблизи металлического подшипника. Поскольку ребенок уже капризничал, решено было отвезти девочку в больницу, где врачи и спасатели освободили малышку от игрушки. Девочка не травмирована, ее сразу вернули родителям", - уточнили в ведомстве.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал не покупать спиннеры с рук. А поскольку игрушки часто приобретаются через интернет, то следует обращать внимание на посторонний химический запах и повышенный шум, поскольку спиннеры могут быть изготовлены из вредных материалов.