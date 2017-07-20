В Вологодской области спасатели сняли спиннер с пальца семимесячной девочки

АТОР: туроператоры считают преждевременным введение курортного сбораЭкономика и бизнес 20 июля, 13:29
Данченко: уже "закипает мозг" при мысли о новых программах синхронистокСпорт 20 июля, 13:25
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 20 июля, 13:08
Заканчивается закрытый бета-тест многопользовательской ролевой игры Life is Feudal: MMOНовости партнеров 20 июля, 12:59
Илюмжинов: число играющих в шахматы на Земле достигнет миллиарда человек до 2020 годаСпорт 20 июля, 12:43
"Швабе" разработал компактный энергоэффективный смотровой светильникНовости партнеров 20 июля, 12:41
Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич в январе-июне вырос на 7%, до 7,9 млн TEUТранспорт 20 июля, 12:38
Поветкин вернулся в рейтинг WBA, заняв седьмое местоСпорт 20 июля, 12:38
Песков: Путин и Трамп обсуждали тему усыновления, но о пересмотре запрета речь не идетПолитика 20 июля, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛОГДА, 20 июля. /ТАСС/. Спасатели и врачи в среду сняли спиннер с руки семимесячной девочки в Череповце Вологодской области, сообщили ТАСС в четверг в Главном управлении МЧС РФ по Вологодской области.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор после обращений родителей и преподавательского сообщества выяснит, не опасны ли спиннеры для здоровья детей.
"Родители семимесячной девочки, чей пальчик застрял в одной из лопастей спиннера, вызвали скорую помощь, а медики - спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли раскусить пластиковую часть игрушки, но это не помогло - пальчик находился вблизи металлического подшипника. Поскольку ребенок уже капризничал, решено было отвезти девочку в больницу, где врачи и спасатели освободили малышку от игрушки. Девочка не травмирована, ее сразу вернули родителям", - уточнили в ведомстве.
Роспотребнадзор ранее рекомендовал не покупать спиннеры с рук. А поскольку игрушки часто приобретаются через интернет, то следует обращать внимание на посторонний химический запах и повышенный шум, поскольку спиннеры могут быть изготовлены из вредных материалов.