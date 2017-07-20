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Суд приговорил к 2,5 года участника незаконной акции 26 марта

Происшествия
20 июля, 12:18 дата обновления: 20 июля, 12:20 UTC+3

Станислава Зимовца признали виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве

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Станислав Зимовцев

Станислав Зимовец

© Андрей Никеричев/АГН "Москва"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии Станислава Зимовца, признанного виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Зимовца виновным и назначить ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.

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Судом установлено, что Зимовец, участвуя в несанкционированном массовом мероприятии на Пушкинской площади, "бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль".

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил приговорить Зимовца к трем годам колонии общего режима. Обвиняемый вину не признал. Его защита полагает, что мера наказания, запрошенная прокурором, не соответствует ни тяжести преступления, ни тем доказательствам, которые содержатся в материалах обвинения.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По уголовному делу были арестованы шесть человек. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых, Дмитрия Крепкина и Дмитрия Борисова к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 18 мая суд вынес первый приговор по этому делу - к восьми месяцам колонии был приговорен Кулий. 24 мая на 1,5 года колонии был осужден Шпаков.

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