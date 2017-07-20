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В Омской области автобус столкнулся с двумя грузовиками, пострадали 11 человек

Происшествия
20 июля, 13:24 UTC+3 /Обновлено,

Среди пострадавших семь детей

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июля. Пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовыми машинами в Омской области. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали 11 человек. "Среди них семь детей", - сказал источник.

По его словам, ДТП произошло в Любинском районе. "В рейсовом автобусе находились 30 человек", - сообщили в экстренных службах. Пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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