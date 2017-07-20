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СК возбудил дело о применении насилия к адвокату в отделе полиции в Лефортове

Происшествия
20 июля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Назначены судмедэкспертизы для определения тяжести вреда, нанесенного здоровью адвоката и его доверителя

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия к адвокату и его подзащитному в отделе полиции в столичном районе Лефортово. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия")", - сообщила Иванова.

По предварительным данным, 30 июня в одном из отделов полиции на Самокатной улице сотрудники применили физическое насилие в отношении адвоката и его доверителя, 1986 года рождения. Следователи устанавливают всех причастных к преступлению и дадут правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов. Для определения тяжести вреда здоровью потерпевших назначены судмедэкспертизы.

По данным СМИ, адвокат и его подзащитный приехали в отдел полиции на допрос по делу о мошенничестве со страховкой.

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