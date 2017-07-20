В "Лукойл-Коми" сообщили об отсутствии экологического ущерба от обрушения в шахте

СЫКТЫВКАР, 20 июля. /ТАСС/. Экологический ущерб от обрушения породы в шахте №3 нефтешахтного управления "Яреганефть", в результате которого пострадали два человека, не зафиксирован. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми", чьим производственным подразделением является "Яреганефть".

"Экологического ущерба не зафиксировано, шахта продолжает работу в штатном режиме", - отметили в компании.

Там напомнили, что 20 июля в 11:50 мск при проведении горнопроходческих работ на территории нефтешахты №3 нефтешахтного управления "Яреганефть" произошло обрушение породы. В результате инцидента пострадали два человека, угрозы их жизни нет. "Пострадавшим работникам предприятия оказывается медицинская помощь в ближайшей больнице, куда они были оперативно доставлены", - добавили в компании.

На месте происшествия работают подразделения экстренных служб. Сведения об инциденте в установленном законодательством порядке переданы в государственные органы.

На аварийном участке находилось пять человек, под завал попали двое, трое покинули шахту самостоятельно. Пострадавших направили в больницу Ухты. Как рассказал ТАСС мэр города, у одного из них перелом голени, у второго - подозрение на травму позвоночника. Состояние обоих удовлетворительное, они проходят полноценное обследование для дальнейшего лечения. По факту ЧП Следственное управление СК РФ по Коми организовало доследственную проверку.

Похожее ЧП произошло около года назад на другой шахте предприятия. 15 июля 2016 года на шахте №1 нефтешахтного управления "Яреганефть" при производстве работ в результате опрокидывания вагонетки с породой один из работников погиб, второй получил телесные повреждения.

О "Яреганефти"

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация началась еще в 1939 году. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении.

Сегодня Ярега - единственное место в России, где нефть добывают и подземным, термошахтным, и поверхностным способами. В настоящее время завершен крупнейший инвестиционный проект "Ярега-1", в рамках которого построен ряд технологических и инфраструктурных объектов, что позволит достичь уровня добычи в 2017 году в 1,918 млн тонн нефти, что в 2,6 раза превысит показатель 2015 года.

Из нефти Яреги производят уникальные химические продукты для нужд дорожно-строительной, космической и фармацевтической отраслей, а также дизельное топливо для сверхнизких температур, на котором работают суда Северного и Арктического флотов.