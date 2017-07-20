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СК предъявил подмосковному полицейскому обвинение в мошенничестве на 50 млн рублей

Происшествия
20 июля, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Следствие ходатайствует о заключении оперуполномоченного под стражу

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили подмосковному полицейскому обвинение в получении от коммерсанта почти 50 млн рублей за принятие незаконных решений по уголовному делу. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении оперуполномоченного УЭБиПК по городскому округу Подольск и двух его соучастников. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказала Иванова.

По версии следствия, оперуполномоченный и двое его знакомых в период с июля 2016 года по январь 2017 года в ходе неоднократных встреч получили от гендиректора одной из компаний более 49 млн рублей за содействие в прекращении уголовного дела и непривлечение к уголовной ответственности лиц из этой компании. "Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель ГСУ.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД сообщили ТАСС, что в тот период задержанный проходил службу оперуполномоченным в одном из соседних субъектов РФ. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в подмосковном главке полиции, отметив, что в настоящее время полицейский отстранен от исполнения обязанностей.

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