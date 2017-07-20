Суд продлил на три месяца срок ареста генералу ФСО Лопыреву

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Военный суд продлил до 23 октября срок ареста генералу ФСО России Геннадию Лопыреву, обвиняемому в получении взяток на сумму около 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Закалюжный.

"Суд продлил нашему подзащитному срок ареста на три месяца, то есть до 23 октября", - сказал адвокат.

Лопыреву предъявлено обвинение в окончательной редакции, предварительное расследование по делу завершено, он и его защита знакомятся с материалами уголовного дела.

Сумма взятки, вменяемая генералу, составляет 6,27 млн рублей. Басманный суд арестовал денежные средства его сына в размере 63 млн рублей, €1 млн и $350 тыс.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел по материалам Федеральной службы охраны возбудило уголовное дело в отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадия Лопырева по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Генерал обвиняется по двум эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), общая сумма которых составляет около 7 млн рублей. Своей вины он не признает. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.