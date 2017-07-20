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Около 250 детей отравились в санатории в Запорожье

Происшествия
20 июля, 16:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июля. /ТАСС

У пострадавших выявлена кишечная инфекция

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КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Около 250 детей отравились в санатории в городе Бердянске Запорожской области Украины. Об этом в четверг сообщило агентство УНИАН.

"В санатории "Лазурный" отравились 246 детей участников силовой операции [в Донбассе] из Днепра", - приводит агентство данные городского управления полиции Бердянска. В сообщении отмечается, что у детей диагностирована кишечная инфекция.

В полиции Запорожской области уточнили, что состояние детей удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает, в настоящее время они находятся под наблюдением медиков на территории санатория.

Кроме того, полиция открыла уголовное дело по признакам статьи Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

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