Около 250 детей отравились в санатории в Запорожье

МЧС опровергло данные СМИ об уголовном деле в отношении сотрудников центрального аппаратаПроисшествия 20 июля, 16:29
Путин не исключил помилования ИзместьеваОбщество 20 июля, 16:25
ОВК в I полугодии увеличила выпуск вагонов на 35%, до 9,2 тыс. единицТранспорт 20 июля, 16:21
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора ИзместьеваОбщество 20 июля, 16:06
Поветкин вернулся в рейтинг WBO, заняв восьмое местоСпорт 20 июля, 15:56
Кубок Стэнли выставят для болельщиков в Музее хоккея в Москве 27 июляСпорт 20 июля, 15:15
Медведев призвал оптимизировать средства на оборонную и атомную промышленностьЭкономика и бизнес 20 июля, 15:13
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколенияАрмия и ОПК 20 июля, 15:11
Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июляСпорт 20 июля, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Около 250 детей отравились в санатории в городе Бердянске Запорожской области Украины. Об этом в четверг сообщило агентство УНИАН.
"В санатории "Лазурный" отравились 246 детей участников силовой операции [в Донбассе] из Днепра", - приводит агентство данные городского управления полиции Бердянска. В сообщении отмечается, что у детей диагностирована кишечная инфекция.
В полиции Запорожской области уточнили, что состояние детей удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает, в настоящее время они находятся под наблюдением медиков на территории санатория.
Кроме того, полиция открыла уголовное дело по признакам статьи Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".