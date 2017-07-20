Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Терминал берлинского аэропорта эвакуировали из-за подозрительного предмета

Происшествия
20 июля, 16:27 UTC+3 ТАСС

На месте происшествия работает спецназ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июля. Эвакуация была проведена в четверг в терминале D аэропорта Шёнефельд в Берлине из-за обнаружения там подозрительного предмета. Об это сообщается в Twitter местной полиции.

"Люди были эвакуированы из терминала D аэропорта Шёнефельд, на месте происшествия работает спецназ", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
2
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
3
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
4
Путин не исключил помилования Изместьева
5
Путин осмотрел экспозицию в Национальном музее Марий Эл
6
Французская певица Барбара Велденс погибла на сцене от удара током
7
МИД РФ: решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия
Темы дня
Реклама