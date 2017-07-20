Терминал берлинского аэропорта эвакуировали из-за подозрительного предмета

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ТАСС, 20 июля. Эвакуация была проведена в четверг в терминале D аэропорта Шёнефельд в Берлине из-за обнаружения там подозрительного предмета. Об это сообщается в Twitter местной полиции.
"Люди были эвакуированы из терминала D аэропорта Шёнефельд, на месте происшествия работает спецназ", - говорится в сообщении.
+++Aktuell+++ Derzeit kommt es zu Absperrungen im Terminal D des Flughafens #Schönefeld aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes #SXF— Bundespolizei B (@bpol_b) 20 июля 2017 г.