И. о. ректора вуза в Петербурге подозревают в злоупотреблении полномочиями

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении и. о. ректора Российского государственного педагогического университета им. Герцена в Петербурге Сергея Богданова. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах региона.
Ранее источник подтвердил агентству факт возбуждения дела, не уточняя статью УК РФ и других подробностей.
По словам источника, расследование ведет ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В петербургской полиции от комментариев по ситуации воздержались.
Сам Богданов ранее сообщил агентству, что в настоящее время находится в командировке в Москве.
"О якобы уголовном преследовании я узнал от представителей петербургских СМИ. В разговоре мне не назвали источник этой информации", - сказал он.
Богданов отметил, что за все время работы он лишь однажды общался с правоохранительными органами. "Это было полторы недели тому назад в жанре дачи объяснений по взаимоотношениям Санкт-Петербургского государственного университета (где он ранее работал) с Московским исламским университетом", - сказал Богданов, уточнив, что объяснения брал сотрудник экономической полиции.
"Уверен, что нет никаких оснований для возбуждения против меня уголовного дела. Совесть моя чиста", - добавил он.