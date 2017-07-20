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СК возбудил дело о невыплате зарплаты сотрудникам "Центрстроя" на 37 млн рублей

Происшествия
20 июля, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

По предварительным данным, руководство столичной компании не выдавало зарплату 370 работникам

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам столичной строительной компании "Центрстрой" на 37 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы")", - сообщила она.

По предварительным данным, с ноября 2016 года по июнь 2017 года руководство ООО "Центрстрой" при наличии финансовой возможности полностью не выплачивало зарплату 370 сотрудникам. Сумма задолженности составила свыше 37 млн рублей.

Следователи устанавливают всех причастных к преступлению лиц. "В рамках предварительного следствия будут приняты все возможные меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшим", - добавила Иванова.

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