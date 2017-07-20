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Первый приговор по делу Минкультуры стал условным

Происшествия
20 июля, 18:25 UTC+3 МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Советник гендиректора ООО "Линнит-Консалт" Никита Колесников приговорен к пяти годам условно

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Никита Колесников

Никита Колесников

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова, обвиняемого по делу о хищении госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Источник: следствие по делу бывшего замминистра культуры Пирумова завершено

В деле экс-замминистра культуры появился новый эпизод

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"Суд признал Колесникова виновным и приговорил его к пяти годам заключения условно, а также взыскал с него 800 тысяч рублей штрафа", - сказал собеседник агентства.

Это первый приговор в рамках данного уголовного дела, главным фигурантом которого является бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.

Колесников свою вину признал и заключил сделку со следствием, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось судом в особом порядке. Также Колесников возместил вменяемый ему ущерб в размере 15 млн рублей.

Особый порядок предусматривает полное признание вины, дачу показаний, изобличающих других фигурантов дела, а также рассмотрение дела в суде без исследования доказательств и допроса свидетелей. Кроме того, срок наказания не может превышать две трети максимального срока по вменяемой статье.

Дело Пирумова

Фигурантами дела о хищениях в Министерстве культуры помимо Пирумова также являются директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компанией Александр Коченов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

На сегодняшний день частично или полностью признали свою вину практически все фигуранты дела. Некоторые из них заключили сделку со следствием.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Как сообщал адвокат одного из обвиняемых Евгений Зобов, ущерб полностью погашен. По его словам, сумма составила порядка 163 млн рублей.

В настоящее время предварительное расследование по делу завершено, фигуранты знакомятся с материалами, объем которых составляет 67 томов.

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