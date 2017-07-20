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СК проверит действия сотрудников авиакомпании, не пустивших на борт беременную женщину

Происшествия
20 июля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Ранее пассажирка, которую не пустили в самолет, пожаловалась, что отдала последние деньги, а теперь не может улететь. После того, как ей отказали в посадке на рейс, она провела сутки в аэропорту

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что сотрудники авиакомпании в Домодедово не пустили на борт беременную женщину с детьми.

Как сообщили ТАСС в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, "по данному факту организована доследственная проверка". "Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех участников инцидента, их действиям будет дана правовая оценка", - сказали в управлении.

Как ранее сообщил телеканал "РЕН", женщину не пустили в самолет, сославшись на "большой срок" беременности. Пассажирка жалуется, что за билет она отдала последние деньги, а теперь не может улететь. При этом, как утверждает женщина, денег за пропавший билет ей не возвращают.

После того, как ей отказали в посадке на рейс, она сутки провела в аэропорту с двумя детьми.

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