СК проверит действия сотрудников авиакомпании, не пустивших на борт беременную женщину

ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый деньЭкономика и бизнес 20 июля, 19:42
Власти штата Орегон вводят акцизный налог на велосипедыСоциальная ответственность 20 июля, 19:35
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в МосквеОбщество 20 июля, 19:34
В США одобрили строительство сверхскоростного тоннеля Маска из Нью-Йорка в ВашингтонНаука 20 июля, 19:23
О чем просят паломники, прибывшие в Санкт-Петербург поклониться Николаю ЧудотворцуОбщество 20 июля, 19:21
В мире образовалось 6,3 млрд тонн пластиковых отходовСоциальная ответственность 20 июля, 19:21
МВФ приостановил переговоры с Белоруссией по выделению кредитаЭкономика и бизнес 20 июля, 19:16
Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в ДагестанеОбщество 20 июля, 19:13
Путин считает возможным рассмотреть вопрос о создании миграционного кодекса РФОбщество 20 июля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что сотрудники авиакомпании в Домодедово не пустили на борт беременную женщину с детьми.
Как сообщили ТАСС в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, "по данному факту организована доследственная проверка". "Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех участников инцидента, их действиям будет дана правовая оценка", - сказали в управлении.
Как ранее сообщил телеканал "РЕН", женщину не пустили в самолет, сославшись на "большой срок" беременности. Пассажирка жалуется, что за билет она отдала последние деньги, а теперь не может улететь. При этом, как утверждает женщина, денег за пропавший билет ей не возвращают.
После того, как ей отказали в посадке на рейс, она сутки провела в аэропорту с двумя детьми.