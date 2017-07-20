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СМИ: самолет Lufthansa совершил экстренную посадку на Кипре из-за сломанной кофемашины

Происшествия
20 июля, 23:33 UTC+3 ТАСС

В настоящее время борт готовится продолжить полет

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ТАСС, 20 июля. Пассажирский самолет Airbus A330 авиакомпании Lufthansa с 186 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Мюнхена в Эр-Рияд, совершил в четверг экстренную посадку на Кипре из-за поломки бортовой кофемашины. Об этом сообщает агентство DPA.

По его данным, воздушное судно экстренно село в аэропорту Ларнаки, так как члены экипажа почувствовали запах гари в салоне.

Однако после посадки и эвакуации всех пассажиров из самолета выяснилось, что причиной неприятного запаха стал сломавшийся кофейный аппарат.

В настоящее время борт готовится продолжить полет в столицу Саудовской Аравии. О том, был ли выведенный из строя агрегат заменен новым, не сообщается.

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