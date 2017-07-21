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У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7

Происшествия
21 июля, 2:03 дата обновления: 21 июля, 2:44 UTC+3

Информации о разрушениях и жертвах не поступало

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Материал из 1 страницы
© EPA/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 21 июля. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу у западного побережья Турции. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, землетрясение произошло в 01:31 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 90 км от греческого острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Также сообщается, что землетрясение привело к образованию небольшого цунами. Сейсмологи рекомендовали избегать пляжей, расположенных в районе.

Первоначально европейские сейсмологи распространили информацию о землетрясении магнитудой 6,6, однако позднее скорректировали данные.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

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