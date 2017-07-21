У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7

Маккейн раскритиковал Трампа за отмену программы ЦРУ по поддержке сирийской оппозицииМеждународная панорама 21 июля, 2:41
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7Происшествия 21 июля, 2:03
Globo: экс-президент Бразилии обжаловал решение суда об аресте имуществаМеждународная панорама 21 июля, 1:59
МВФ согласился выделить Греции €1,6 млрдЭкономика и бизнес 21 июля, 1:29
Весенняя сессия Госдумы: реновация законотворческого процессаПолитика 21 июля, 0:16
ЦСКА и "Локомотив" сыграют в стартовом матче второго тура чемпионата России по футболуСпорт 21 июля, 0:14
Путин в Сочи ответит на вопросы учащихся образовательного центра "Сириус"Общество 21 июля, 0:12
Останки Сальвадора Дали эксгумировали по иску женщины, утверждающей, что она его дочьОбщество 20 июля, 23:09
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin ParkКультура 20 июля, 22:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 июля. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу у западного побережья Турции. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
По его информации, землетрясение произошло в 01:31 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 90 км от греческого острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Также сообщается, что землетрясение привело к образованию небольшого цунами. Сейсмологи рекомендовали избегать пляжей, расположенных в районе.
Первоначально европейские сейсмологи распространили информацию о землетрясении магнитудой 6,6, однако позднее скорректировали данные.
Информации о разрушениях и жертвах не поступало.