У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7

ТАСС, 21 июля. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу у западного побережья Турции. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, землетрясение произошло в 01:31 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 90 км от греческого острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Также сообщается, что землетрясение привело к образованию небольшого цунами. Сейсмологи рекомендовали избегать пляжей, расположенных в районе.

Первоначально европейские сейсмологи распространили информацию о землетрясении магнитудой 6,6, однако позднее скорректировали данные.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало.