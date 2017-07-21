Не менее двух человек погибли на острове Кос в результате землетрясения

ТАСС, 21 июля. По меньшей мере два человека погибли и еще несколько получили ранения на греческом острове Кос в результате землетрясения, произошедшего в пятницу в Эгейском море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на мэра острова.

"На данный момент два человека погибли, еще несколько получили травмы", - приводит агентство его слова.

По данным Геологической службы США, в 1:31 по местному времени (совпадает с московским) у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Эпицентр стихии находился в 10 км от города-курорта Бодрум в турецкой провинции Мугла, а также в 16 км от острова Кос. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

В 2:23 был зарегистрирован афтершок магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 9 км от острова Кос.