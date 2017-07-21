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Туристы из России не пострадали при землетрясении в Турции

Происшествия
21 июля, 7:36 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 21, июля. /ТАСС

Эту информацию подтвердили в генконсульстве РФ в Анталье

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АНКАРА, 21 июля. /ТАСС/. Российские туристы не пострадали при землетрясении в Эгейском море возле берегов Турции. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в генконсульстве РФ в Анталье.

"Мы направили запросы в больницы, где были зарегистрированы обращения пострадавших при землетрясении. Однако ни одного запроса от граждан России не поступало", - сказал собеседник агентства.

По данным Геологической службы США, в 1:31 по местному времени (совпадает с московским) у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр стихии находился в 10 км от Бодрума (провинция Мугла) и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Позднее было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7.

Между тем на греческом острове Кос в результате землетрясения погибли двое, ранения получили более 120 человек.

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