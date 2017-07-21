В Самарской области автобус столкнулся с фурой

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САМАРА, 21 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Самарской области, пострадали десять человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
"По предварительным данным, сегодня в 03:00 мск на федеральной трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе водитель рейсового автобуса Volvo не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди фурой. Пострадали десять человек, двое из них несовершеннолетние", - сказали в пресс-службе.
Всего в автобусе было 42 пассажира. Врачи госпитализировали троих пострадавших, остальным оказана амбулаторная помощь. По факту ДТП проводится проверка.