Губернатор: в Турции нет погибших в результате землетрясения между Косом и Бодрумом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор турецкой провинции Мугла Эсенгюль Дживелек сообщила, что на территории Турции в результате произошедшего в пятницу землетрясения в районе Бодрума никто не погиб. Видеозапись с заявлением губернатора размещена на официальном аккаунте регионального управления в Facebook.

"Мы рады, что нет погибших и серьезного ущерба зданиям. В результате паники некоторые наши граждане падали, ударялись, но это легкие травмы", - сказала Дживелек. Она отметила, что "на стенах зданий постройки 1980-х годов обнаружены трещины, власти начали проводить оценку ущерба".

"Сразу после удара стихии мы сформировали кризисный штаб в провинции и начали координировать наши усилия с медиками и спасателями. Были локальные отключения электричества, но подачу энергии быстро восстановили", - сообщила губернатор.

По информации агентства Dogan, после подземного толчка и афтершоков на Бодрум стала двигаться высокая волна. Два десятка катеров и прогулочных судов были выброшены на берег, кроме того, были затоплены первые этажи и подвалы нескольких десятков офисов, магазинов и отелей. В результате удара волн, длившегося около трех минут, были вырваны с корнем прибрежные деревья, часть из них упала на машины и разбила стекла в домах.

Российские туристы, как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье, не пострадали, ни одного запроса об оказании помощи от россиян, находившихся в момент землетрясения в Бодруме, пока не поступало. В Греции ранения получили более 120 человек, на острове Кос погибли двое: гражданин Турции и подданный Швеции. Во многих домах появились трещины и были разбиты окна, некоторым туристам пришлось ночевать на пляже.

Турецкая геологическая станция Кандилли зарегистрировала в пятницу ночью толчки магнитудой 6,3, а по данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7.