Верховный суд Татарстана подтвердил законность ареста экс-главы Татфондбанка

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана не поддержал ходатайство адвоката о смягчении меры пресечения заключенному под стражу по подозрению в мошенничестве бывшему председателю правления обанкротившегося Татфондбанка Роберту Мусину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Приволжского районного суда в отношении Мусина об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - зачитал судья решение.

Роберт Мусин был арестован 3 марта. 6 апреля в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, в декабре 2016 года депутат Госсовета Татарстана Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн руб., подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн руб. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 207 млн руб.

24 апреля сотрудники следственных органов СК РФ по Татарстану в ходе расследования уголовного дела в отношении Мусина выявили второй эпизод преступной деятельности. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года, зная, что банк неплатежеспособен, незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд руб. в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 1 млрд руб.