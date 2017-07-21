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В шахте "Уралкалия" в Пермском крае погиб рабочий, проводится проверка

Происшествия
21 июля, 11:17 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 21, июля. /ТАСС

Причины гибели шахтера пока неизвестны

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ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Рабочий погиб в шахте БКПРУ-4 компании "Уралкалий" в Березниках Пермского края. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Проводится проверка обстоятельств произошедшего. О результатах самой проверки мы сообщим позднее. Компания выражает соболезнования семье погибшего, ей будет выплачена денежная компенсация", - отметили в пресс-службе.

По данным следственного отдела по городу Березники СУ СК РФ, ЧП произошло на шахте 17 июля. Сейчас проверяются все обстоятельства произошедшего, причины гибели шахтера пока неизвестны.

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