В шахте "Уралкалия" в Пермском крае погиб рабочий, проводится проверка

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Рабочий погиб в шахте БКПРУ-4 компании "Уралкалий" в Березниках Пермского края. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Проводится проверка обстоятельств произошедшего. О результатах самой проверки мы сообщим позднее. Компания выражает соболезнования семье погибшего, ей будет выплачена денежная компенсация", - отметили в пресс-службе.

По данным следственного отдела по городу Березники СУ СК РФ, ЧП произошло на шахте 17 июля. Сейчас проверяются все обстоятельства произошедшего, причины гибели шахтера пока неизвестны.