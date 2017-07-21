Турция после землетрясения эвакуирует с острова Кос 200 граждан

ТАСС/Reuters/Ruptly

ТАСС, 21 июля. Турецкие власти направили на греческий остров Кос, пострадавший от землетрясения, судно для эвакуации более 200 своих граждан. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба МИД республики.

"Мы продолжаем работу по эвакуации с Коса более 200 наших граждан. Из-за повреждений зданий таможни и порта на острове местные власти не принимают суда из Бодрума или регионов Греции. Но был согласован рейс частного судна на расположенную неподалеку (от основного порта острова - прим. ТАСС) пристань", - сообщил МИД.

Отмечается, что судно заберет часть турок и доставит их в Бодрум, после чего совершит второй рейс на Кос.

Кроме того, дипломаты подтвердили гибель гражданина Турции на острове в результате землетрясения. "К сожалению, один гражданин республики погиб. Еще один получил тяжелые травмы и направлен (на лечение) в Афины, другой находится в больнице с переломом ноги. Он выразил желание вернуться на родину", - говорится в сообщении ведомства.

Ситуация под контролем греческих властей

Как сообщил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, выступая в эфире общественного телевидения ЕРТ, ситуация на пострадавшем от землетрясения острове находится под полным контролем властей.

"На данный момент ситуация на острове Кос находится под полным контролем, - сказал он. - Несмотря на то, что землетрясение было сильным, вся инфраструктура сохранилась, нет большого ущерба зданиям, дороги находятся в хорошем состоянии".

По словам официального представителя, аэропорт на острове функционирует в штатном режиме. "Во второй половине дня на Кос прибудет группа портовых специалистов, чтобы оценить ситуацию в морской гавани острова, принявшей основной удар стихии, - отметил Тзанакопулос. - Они решат, как быстро мы сможем вновь открыть порт".

Турецкая геологическая станция Кандилли зарегистрировала в пятницу ночью толчки магнитудой 6,3, а по данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7.

Российские туристы, как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье и Ростуризме, не пострадали. В Греции ранения получили более 120 человек, на острове Кос погибли двое: гражданин Турции и подданный Швеции. Во многих домах появились трещины и были разбиты окна, некоторым туристам пришлось ночевать на пляже.