Почетное консульство на Крите подключилось к помощи находящимся на Косе туристам из РФ

АФИНЫ, 21 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции проверяет информацию о россиянах на острове Кос, по данным дипломатов, пострадавших в результате землетрясения туристов из РФ нет. Для помощи россиянам привлечено почетное консульство РФ на Крите и Додеканесских островах. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в российском посольстве в Афинах.

"Посольство находится в постоянном контакте с кризисным центром, который был создан в МИД Греции, также связывались с координационным центром греческой полиции непосредственно на острове Кос, - сообщили в российском диппредставительстве. - По их данным, в результате землетрясения российские граждане не пострадали". "В любом случае эта информация подлежит уточнению, - подчеркнули в посольстве. - Через медицинские учреждения консульский отдел посольства выясняет эти данные".

"К помощи российским гражданам, которые находятся на острове Кос, подключилось почетное консульство России на Крите и Додеканесских островах", - заверили российские дипломаты.

Ночь на улице

Постояльцы отелей греческого острова Кос провели ночь на улице после подземных толчков. Об этом свидетельствуют сообщения российских туристов, размещенные в пятницу утром в социальных сетях.

ТАСС/Reuters/Ruptly

"До сих пор трясет, но слабо. Каждые 15 минут. Я по-любому сегодня поседела. Это самая страшная картина теперь навсегда в памяти", - написала в своем Instagram туристка Юлия.

"Сегодня Кос не спал ни минуты! Никто не спит, все на улицах, под простынками, с подушками... Цунами действительно пришло, большая волна, весь порт мокрый... Скорее бы домой!" - добавила она.

Последствия. До сих пор трясёт, но слабо. Каждые 15 минут. Я по-любому сегодня поседела.. Это самая страшная картина теперь навсегда в памяти. Тот момент когда я спокойно лежала в кровати и началось... ноги отнялись, побежала вниз... в слезах обнимала от страха дедушку владельца отеля, в одних трусах. Все выбежали голые. Сегодня Кос не спал. Ни минуты! Никто не спит, все на улицах, под простынками, с подушками... Цунами действительно пришло, большая волна, весь порт мокрый. Асфальт в порту треснул. Плитка поднялась беспорядочного. скорее бы домой! #землетрясение#кос#earthquake#earthshake#kos Публикация от Картины, Портреты На Заказ (@juliabaklanova) Июл 20 2017 в 9:15 PDT

"Это была самая страшная ночь в моей жизни, - отметила пользователь Instagram Кристина. - Я еще никогда в жизни не была так напугана происходящим".

gracias por todo. #kos Публикация от Kristina (@starlight_tina) Июл 20 2017 в 8:48 PDT

Погибшие и пострадавшие

Фотографии и сообщения, размещенные другими пользователями в Instagram, Twitter и Facebook, подтверждают слова российских туристок. На кадрах с места событий видны полностью разрушенный минарет городской мечети, перевернутые столы и стулья кафе, заваленные камнями и штукатуркой улицы и широкие трещины в асфальте.

Турецкая геологическая станция Кандилли зарегистрировала в пятницу ночью толчки магнитудой 6,3, а по данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7.

Российские туристы, как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье и Ростуризме, не пострадали. В Греции ранения получили более 120 человек, на острове Кос погибли гражданин Турции и подданный Швеции. Во многих домах появились трещины и были разбиты окна, некоторым туристам пришлось ночевать на пляже.