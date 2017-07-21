СМИ: в Каире произошел мощный взрыв

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ТАСС, 21 июля. Мощный взрыв произошел в южной части столицы Египта.
Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.
Причина взрыва пока не установлена. Информация о пострадавших не поступала.