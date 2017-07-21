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Евросоюз готов помочь Греции в связи с землетрясением на острове Кос

Происшествия
21 июля, 13:41 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 21, июля. /ТАСС

В пятницу ночью в Эгейском море произошло сильное землетрясение, после которого было зарегистрировано не менее семи афтершоков

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БРЮССЕЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Евросоюз готов оказать помощь Греции по преодолению последствий землетрясения на острове Кос. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис.

"Внимательно следим за ситуацией после землетрясения в Эгейском море. Мои мысли сейчас со всеми жертвами. Евросоюз готов помочь", - сказал он.

Турецкая геологическая станция Кандилли зарегистрировала в пятницу ночью толчки магнитудой 6,3, по данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7.

Российские туристы, как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье и Ростуризме, не пострадали. В Греции травмы получили более 120 человек, на острове Кос погибли двое: гражданин Турции и подданный Швеции. Во многих домах появились трещины и были разбиты окна, некоторым туристам пришлось ночевать на пляже.

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