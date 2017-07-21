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Убийцы сотрудников ДПС в Подмосковье осуждены на сроки от 23 лет колонии до пожизненного

Происшествия
21 июля, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Двое участников банды были задержаны в 2014 году по горячим следам, получивший пожизненное заключение Михаил Константинов был арестован годом позднее

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мособлсуд приговорил трех участников банды, жертвами которых в 2014 году стали двое сотрудников ДПС, к срокам заключения от 23 лет до пожизненного. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Приговором суда Михаилу Константинову было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, Денису Константинову - 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Роману Дуке - 24 года колонии строгого режима", - сказали в ГСУ.

Как установлено следствием и судом, в ноябре 2014 года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили ограбить сутенеров на Ленинградском шоссе. На 31-м км Ленинградского шоссе они совершили маневр, чем привлекли внимание правоохранителей, после чего попытались скрыться. После двух километров погони участники банды решили остановиться.

"Сотрудники ДПС стали составлять административный протокол об управлении автомобилем в нетрезвом виде на Константинова. Члены банды попытались дать им взятку в 5 тыс. рублей за то, чтобы они не досматривали автомашину, не оформляли протокол. После получения отказа от сотрудников ДПС участники банды решили убить их и выстрелили не менее трех раз в сотрудника ДПС, находившегося на водительском сидении патрульного автомобиля, и не менее 12 раз во второго сотрудника. Полицейские скончались на месте, а бандиты скрылись", - сообщили в СК.

Денис Константинов и Роман Дука были задержаны по горячим следам, а Михаил Константинов задержан сотрудниками пограничной службы 3 августа 2015 года при попытке незаконно пересечь границу России с Абхазией.

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