Пограничники Крыма спасли тонувшего украинца, плывшего с Украины в Турцию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму спасли тонувшего в море украинца, плывшего на тримаране (аналог катамарана - прим. ТАСС) с Украины в Турцию.

Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ, "получив сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие неустановленное судно, в район крушения выдвинулся пограничный сторожевой корабль "Изумруд". В 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут был обнаружен перевернутый тримаран "Фортуна Х-44" и спасательный плот с гражданином Украины.

"В ходе спасательной операции судовой командой потерпевший поднят на корабль, где ему была оказана первая медицинская помощь, - сообщили в ЦОС ФСБ. - Мужчина пояснил, что увлекается экстремальными видами спорта и совершал морской переход с Украины в Турцию, но в результате сильного волнения на море и потери ориентации в пространстве допустил опрокидывание судна". По прибытии на берег мужчина вернулся на Украину.