Пограничники Крыма спасли тонувшего украинца, плывшего с Украины в Турцию

Солнечный камень на голубой земле: кому доступны тайны калининградского янтаряВ стране 21 июля, 15:02
Глава ФСПР: Губайдуллина может стать новой звездой российского современного пятиборьяСпорт 21 июля, 15:00
Корпорация ExxonMobil и ее бизнес в России. ДосьеБиографии и справки 21 июля, 14:59
Попова: безопасность спиннеров для детей изучают в разных институтах РоссииОбщество 21 июля, 14:57
УЕФА разрешил провести первый матч между "Бней Иегудой" и "Зенитом" в ИзраилеСпорт 21 июля, 14:55
СМИ: Германия замораживает поставки вооружения в ТурциюМеждународная панорама 21 июля, 14:46
"Лесная амнистия" как решение проблемы спорных земельОбщество 21 июля, 14:45
"Галс-Девелопмент" предоставляет скидку на проекты в рамках Black Friday Real Estate 2017Новости партнеров 21 июля, 14:41
Россияне Минибаев и Бондарь вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышкиСпорт 21 июля, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму спасли тонувшего в море украинца, плывшего на тримаране (аналог катамарана - прим. ТАСС) с Украины в Турцию.
Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ, "получив сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие неустановленное судно, в район крушения выдвинулся пограничный сторожевой корабль "Изумруд". В 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут был обнаружен перевернутый тримаран "Фортуна Х-44" и спасательный плот с гражданином Украины.
"В ходе спасательной операции судовой командой потерпевший поднят на корабль, где ему была оказана первая медицинская помощь, - сообщили в ЦОС ФСБ. - Мужчина пояснил, что увлекается экстремальными видами спорта и совершал морской переход с Украины в Турцию, но в результате сильного волнения на море и потери ориентации в пространстве допустил опрокидывание судна". По прибытии на берег мужчина вернулся на Украину.