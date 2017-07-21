В Шанхае обрушилось многоэтажное здание

ТАСС, 21 июля. Многоэтажное здание обрушилось в пятницу в Шанхае.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, к месту происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции.

Информация о пострадавших пока не поступала. Другие подробности не приводятся.