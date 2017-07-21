Сотрудников австралийской брокерской компании удерживают в заложниках в Шанхае

ТАСС, 21 июля. Группа неизвестных удерживает нескольких сотрудников австралийской брокерской компании Union Standard Group Forex в их офисе в Шанхае. Об этом в пятницу сообщил австралийский телеканал ABC со ссылкой на руководство компании.

По данным телеканала, в среду днем несколько десятков людей ворвались в офис Union Standard Group Forex в Шанхае. Оружия у них при себе не было, но они угрожали применить силу и захватили в заложники четырех граждан Китая, но одна женщина была позже освобождена.

Как отмечает ABC, целью злоумышленников, вероятно, является вымогательство. Сотрудники компании считают, что произошедшее связано с убытками от сделок, которые понесли инвесторы с северо-востока Китая. Сообщается, что компания уже имела разногласия с китайскими бизнесменами.

Представитель полиции заявил, что им известно о сложившейся ситуации, но отказался предоставить подробности, сообщает ABC.