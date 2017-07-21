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Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца

Происшествия
21 июля, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Жанна Немцова также просит вернуть дело прокурорру для изменения квалификации состава преступления со ст. 105 УК РФ на более тяжкую ст. 277 УК РФ

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Жанна Немцова

Жанна Немцова

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Дочь убитого политика Бориса Немцова Жанна обжаловала приговор в отношении пяти фигурантов дела, осужденных к длительным срокам заключения. Об этом ТАСС сообщили адвокаты потерпевшей Вадим Прохоров и Ольга Михайлова.

"Мы просим отменить приговор и вернуть дело прокурору для изменения квалификации состава преступления, вменяемого фигурантам дела со ст. 105 УК РФ на более тяжкую ст. 277 УК РФ (с умышленного убийства на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)", - сказала она.

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Адвокаты уточнили, что статья 277 является не только более тяжкой и у нее отсутствуют сроки давности привлечения к уголовной ответственности, но и наиболее правильной квалификацией преступления. "Немцов был политиком и общественным деятелем, с этим никто не может поспорить. Поэтому мы считаем, что данное преступление должно быть правильно квалифицировано, а именно по статье 277 УК РФ", - пояснили адвокаты.

Ранее приговор обжаловали и защитники нескольких осужденных по делу. Они также просят отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение со стадии отбора коллегии присяжных заседателей.

Московский окружной военный суд 13 июля на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет в колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей каждому. Максимальный срок получил исполнитель преступления - бывший заместитель командира батальона "Север" Дадаев.

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