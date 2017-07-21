В Одесской области неизвестные захватили здание суда и угрожают его поджечь

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Группа неизвестных забаррикадировала шинами вход в здание Ширяевского районного суда Одесской области и угрожает его поджечь. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Одесского аппеляционного хозяйственного суда.

"В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и удержание в заложниках судей Ширяевского районного суда Одесской области", - говорится в сообщении в Facebook.

По данным пресс-службы, "группа людей выбила окна и двери здания суда, заблокировали входы шинами и угрожают их поджечь".