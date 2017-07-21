Следствие просит суд отпустить математика Богатова из СИЗО под домашний арест

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения преподавателю математики Дмитрию Богатову, обвиняемому в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве, с содержания под стражей на домашний арест. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Алексей Тепцов.

"Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения с нахождения под стражей на домашний арест. Данное решение принято следователями после изучения представленных защитой доказательств. Отмечу, что мой подзащитный не признает вину, и изменение меры пресечения с этим не связано", - сказал Тепцов.

Адвокат добавил, что рассмотрение данного ходатайства планируется на следующей неделе.

Богатову предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, а также за покушение на организацию массовых беспорядков.

По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что он размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.